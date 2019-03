München, Deutschland (ots) -



In der neuen Folge von "Zwei Herren mit Hund" wird Thomas Koch langsam so richtig sauer - im fehlt der Mut zum Helikopterblick einer ganzen Branche - ein echtes Interesse an den Veränderungen der Werbewahrnehmung. Dem kann sich Feico Derschow, wieder einmal zu Gast bei den zwei Herren Kai Blasberg und Thomas Koch, nur anschließen.



Aber als kennender Kreativer dreht er die Perspektive. Für ihn ist die Wurzel allen Übels folgende: Der neue Anspruch an Werbung ist das reine Streben nach Effizienz. So haben es Kreative verlernt wirklich kluge Geschichten zu erzählen und sich für gelungene Werbemomente auf das wirklich wesentliche zu konzentrieren: auf die Idee.



Spannend wie eh und je!



Aber ob das stimmt. Unbedingt Reinhören. In die neue Folge von Zwei Herren mit Hund.



Auf Soundcloud, iTunes und Spotify. https://soundcloud.com/werbenundverkaufen/sets/zwei-herren-mit-hund



