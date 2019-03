FRANKFURT (Dow Jones)--Der IT-Dienstleister Bechtle will seinen Aktionären angesichts der starken Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr eine höhere Dividende zahlen. Je Aktie will das Unternehmen 1 Euro ausschütten, nach 90 Cent im Jahr zuvor. Für das laufende Jahr stellt die Bechtle AG weiteres Wachstum in Aussicht.

Umsatz und Ergebnis sollen erneut sehr deutlich steigen. Die Vorsteuermarge soll mindestens auf dem Vorjahresniveau von 4,5 Prozent liegen. "Wir registrieren zwar durchaus, dass Unsicherheit und Konjunktursorgen zugenommen haben", sagte Vorstandschef Thomas Olemotz. "Der Verlauf der ersten Wochen des aktuellen Geschäftsjahres stimmt uns aber zuversichtlich, dass wir unsere ambitionierten Wachstumsziele für 2019 erreichen können."

Die Anfang Februar berichteten vorläufigen Jahreszahlen bestätigte das im TecDAX und MDAX notierte Unternehmen. Der Umsatz stieg demnach 2018 um 21,1 Prozent auf 4,32 Millionen Euro. Dazu trugen alle Regionen und Segmente sowie eine Akquisition bei. Das organische Wachstum lag bei 15,8 Prozent. Der Vorsteuergewinn legte um 18,7 Prozent auf 193,2 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente Bechtle mit 137 Millionen Euro knapp 20 Prozent mehr als im Vorjahr.

