FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.03.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1500 (1510) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 100 (90) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1845 (1835) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 85 (100) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.2% TO 7200 (CLOSE: 7185.43) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 150 (155) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1592 (1759) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES GENUS PRICE TARGET TO 2700 (2650) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 157 (165) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 725 (800) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES SIG PRICE TARGET TO 172 (157) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS CAIRN ENERGY TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 225 (380) P - RBC CUTS CAIRN ENERGY TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 225 (380) P. - RBC RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'TOP PICK' - RBC RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 500 (460) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1565 (1570) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob