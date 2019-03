Die Kunststoffsäcke Powflex VS sind eine konfektionierte Alternative zu Papierventilsäcken für Pulver. Die flexible Folienverpackung ergänzt die Powflex-Produktreihe und ist auf bestehenden Anlagen einsetzbar. Die Kunststoffsäcke eignen sich für anspruchsvolle Füllgüter aus Nahrungsmittel-, Baustoff- und Chemieindustrie. Eine Convenience-Variante für Form, Fill and Seal (FFS) sind die Säcke Powflex ffs eo. Eine Aufreißperforation in jedem Sackabschnitt ...

