Ute Panzer (42) war gemäß der Mitteilung zuletzt als Marketingleiterin in einem weltweit führenden Technologieunternehmen tätig. Insgesamt bringt die studierte Betriebswirtin 20 Jahre Erfahrung im Industriegüter- und Technologiemarketing in ihre neue Position ein. "Wir freuen uns, mit Ute Panzer eine international sehr erfahrene Marketing- und Kommunikationsexpertin für Engel gewonnen zu haben, die bereits im Maschinen- und Anlagenbau verwurzelt ist", sagt Christoph Steger. Vor der Berufung einer neuen Marketingleitung hat der Spritzgießmaschinen-Hersteller sein weltweites Marketing neu strukturiert. Die Bereiche Strategie und Produktmanagement wurden in eigenständige Einheiten überführt. Martin Streicher, der als Vice President Global Marketing bis September 2018 für alle drei Bereiche verantwortlich zeichnete, leitet den Bereich Strategie- und Unternehmensentwicklung und wird diesen weiter ausbauen. Katharina Hochreiter hatte interimistisch die Marketingleitung übernommen. Auch sie bleibt bei Engel und trägt fortan als Projektmanagerin in der Strategie- und Unternehmensentwicklung Verantwortung.

Den vollständigen Artikel lesen ...