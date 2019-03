Erstmals versuchen die Europäer, eine China-Strategie zu entwerfen. Der dringend notwendige Ansatz kommt zwar spät. Aber der neue Realismus zeigt, dass Europa im geopolitischen Kräftemessen nicht klein beigeben will.

Bald zwei Stunden saß die Runde zusammen, diskutierte, rang, wog ab, dann erst stand die Entscheidung fest: Statt einer offenen Provokation wählte man doch lieber erst einmal fein dosiertes, diplomatisches Timing.

Anfang März diskutierten die 27 EU-Kommissare unter Leitung von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über Europas Umgang mit China. Alle hatten Beispiele aus ihren Ressorts mitgebracht, um zu zeigen, wo die EU künftig im Umgang mit China umdenken müsste. Der heikelste Fall am Tisch: Huawei und der Ausbau von 5G-Mobilfunknetzen in Europa.

Die EU ringt um einen gemeinsamen Ansatz zur Cybersicherheit, weil der Verdacht besteht, der chinesische Staat könne Unternehmen zur Spionage zwingen. Ihre Empfehlung für abhörfreie Netze wird die EU-Kommission nun wohl aber erst Mitte April vorlegen. Die Mehrheit der Kommissare sprach sich dafür aus, zunächst den EU-China-Gipfel am 9. April abzuwarten - um die chinesische Führungsspitze nicht schon vorab zu brüskieren.

Die Terminplanung à la Brüssel ist symptomatisch für das Herantasten der Europäer an eine kohärente China-Strategie. Alle wissen, dass sie dringend notwendig ist. Aber dann wird es kompliziert. Einerseits ist das Bewusstsein stark gewachsen, dass die EU der aufstrebenden Weltmacht China eine Politik aus einem Guss entgegensetzen muss, will sie ihre Wirtschaftsinteressen verteidigen. Andererseits müssen die Verantwortlichen noch ein wenig üben, China gegenüber dezidiert aufzutreten. Sie sind es aus der Vergangenheit schlicht nicht gewöhnt.

Wie groß der Wille zu einer China-Doktrin ist, die den Namen verdient, wird sich beim EU-Gipfel am kommenden Donnerstag zeigen. Zum ersten Mal werden die 28 Staats- und Regierungschefs über eine Strategie beraten. Diplomaten loben die Vorbereitungen als ungewöhnlich ernsthaft, die EU-Kommission habe an diesem Dienstag ein Papier vorgelegt, das "klar und selbstbewusst" sei. Und die Mitgliedstaaten arbeiten an einem Abschlusskommuniqué für den EU-China-Gipfel im April, das konkrete Ziele mit konkreten Daten nennt.

Gleichzeitig weisen Diplomaten darauf hin, dass die Konfliktfelder mit China so zahlreich seien, dass eine einzige Debatte am Donnerstag kaum ausreichen werde. Zudem ist ungewiss, wie viel Zeit den Staats- und Regierungschefs für die Diskussion bleiben wird. Vor dem Tagesordnungspunkt China steht der Brexit auf dem Programm des Gipfels. Angesichts des politischen Chaos in Großbritannien droht die kurzfristige Krisenbearbeitung die langfristige geopolitische Neukalibrierung zu verdrängen.

Die Zeit drängt

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Die chinesische Führung steckt gerade einen Großteil ihrer Energie in die Beziehungen mit den USA, um etwa den schwelenden Handelskonflikt zu lösen. "Europa ist im Moment für China deutlich weniger wichtig", sagt Mikko Huotari, Vize-Direktor des Mercator Institute for China Studies.

Für die Europäer drängt dagegen die Zeit. Gerade erst hat die US-Regierung Berlin in der Causa Huawei gedroht, die Zusammenarbeit der Geheimdienste aufzukündigen. Ein einheitlicher Ansatz bei Cybersicherheit ist deshalb dringend notwendig. Kurz zuvor erst hatte die von der EU-Kommission untersagte Fusion der Eisenbahnsparten von Siemens und Alstom eine Diskussion in Gang gesetzt, ob EU-Wettbewerbsregeln noch zeitgemäß sind, wenn in China systematisch globale Champions in Schlüsselbranchen gepäppelt werden.Hinzu kommt eine geostrategische Dimension: Mit massiven Krediten für Infrastrukturprojekte sichert sich China zunehmend politischen Einfluss in Ost- und Südosteuropa, etwa in Italien oder Griechenland.

Vor allem aber das Thema Huawei hat den Verantwortlichen in Brüssel vor Augen geführt, dass sie dringend eine Strategie für China benötigen. Für die Bundesregierung war die Übernahme des Robotikherstellers Kuka vor drei Jahren ein Weckruf: Aus der Werkbank der Welt ist ein ernst zu nehmender Konkurrent erwachsen. "Es gibt eine wachsende Wahrnehmung in Europa, dass sich die Herausforderungen und Chancen, die China präsentiert, in der Summe verändert haben", heißt es in der jüngsten China-Kommunikation der EU-Kommission. ...

