Für einen Masterabschluss müssen Studenten meist noch einmal zwei Jahre länger an einer Hochschule studieren. Doch das lohnt sich am Ende, wie eine Gehaltsstudie zeigt.

Durchgemachte Nächte zum Lernen, an mehreren Hausarbeiten parallel arbeiten oder zwei Klausuren an einem Tag hintereinander wegschreiben - Studenten kennen solche Szenarien. Ist der Bachelorabschluss nach drei Jahren (sechs Semester) geschafft, stehen Absolventen vor der einen entscheidenden Frage: Soll ich noch einen Master machen oder nicht?Nicht zuletzt pauken Studenten für ihren Abschluss auch in der Hoffnung, später mehr zu verdienen. Dass sich ein Studium lohnt, kann Andre Schaefer von Stepstone bestätigen. "Ein Hochschulabschluss hat noch immer einen signifikanten Einfluss darauf, wieviel Berufsanfänger bei ihrem Jobeinstieg verdienen", so sein Fazit. In einigen Berufen und Branchen gibt es gravierende Unterschiede beim Gehalt zwischen Bachelor- und Masterabsolventen.

Soll ich einen Master dranhängen?

Jeder der 2,8 Millionen Studenten an deutschen Hochschulen hat sich das mitunter einmal gefragt. Die Entscheidung zwischen einem Jobeinstieg nach dem Bachelor oder dem nächsthöheren Hochschulabschluss will wohlüberlegt sein. Ein paar Zahlen machen das deutlich.Für den Gehaltsreport 2018 für Hochschulabsolventen hat das Online-Jobportal Stepstone von 12.000 Berufseinsteigern mit einem Hochschulabschluss und maximal zwei Jahren Praxiserfahrung die jährlichen Bruttogehälter ausgewertet. Der Studie zufolge verdienen Akademiker beim Eintritt ins Berufsleben durchschnittlich 44.310 Euro brutto.

Wer nach dem Bachelorabschluss in die Berufswelt wechselt, muss allerdings mit weniger Gehalt rechnen. Sie verdienen zunächst fast viertausend Euro weniger als der Durchschnitt, nämlich 40.553 Euro. Wer einen Master (46.199 Euro) gemacht und die zwei weiteren Studienjahre in Kauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...