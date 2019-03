WOLFSBURG (Dow Jones)--Ein Absatzminus auf seinem wichtigsten Einzelmarkt China hat dem Volkswagen-Konzern im Februar insgesamt rückläufige Verkaufszahlen eingebrockt. Weltweit lieferten die Wolfsburger 724.400 Einheiten aus, 1,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In den ersten beiden Monaten des Jahres wurden damit 1,607 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von ebenfalls 1,8 Prozent.

Davon waren auf Monatsbasis 669.300 Pkw der Marken VW, Audi, Skoda, Seat und Porsche und 54.000 Nutzfahrzeuge (VW, MAN, Scania). Das entspricht minus 2,8 Prozent bzw plus 11,6 Prozent.

"Trotz des wie erwartet weiter herausfordernden Marktumfelds setzen wir damit den soliden Start ins neue Jahr fort", sagte Vertriebschef Christian Dahlheim. "Aufgrund unserer breit angelegten Produktoffensive sind wir zuversichtlich, die Auslieferungen in diesem Jahr erneut leicht zu steigern." Die VW-Marken werden 2019 mehr als 90 neue Modelle auf den Markt bringen.

Im wichtigen Absatzmarkt China inklusive Hongkong verkaufte der Konzern im Februar mit 234.400 Fahrzeugen 7,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn betrug das Minus 4,6 Prozent.

In Europa gingen 334.400 Fahrzeuge an die Kunden, ein Plus von 1,1 Prozent, davon in Deutschland 105.500 (plus 3,6 Prozent).

In den USA verringerte sich beim VW-Konzern der Absatz um 5,1 Prozent auf 44.400 Fahrzeuge.

March 15, 2019 06:02 ET (10:02 GMT)

