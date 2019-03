Spekuliert wird über den Bau einer Batteriefabrik der BASF schon länger - der Konzern hat sich unter anderen für das mit 1 Mrd. Euro dotierte Förderprogramm zum Aufbau einer deutschen Batteriezellenfabrik beworben, das vom Bundeswirtschaftsministerium im Herbst ausgelobt wurde. In einem Pressegespräch am Mittwoch hatte Standortchef Jürgen Fuchs bestätigt, dass das Unternehmen den Chemiepark in Schwarzheide für den Bau einer Produktionsanlage für Batteriematerialien prüft. Das Werk in der Lausitz war auch im Zusammenhang mit der Diskussion zum Kohleausstieg von Politikern der Strukturkommission für eine Deutsche Batteriefabrik ins Gespräch gebracht worden.

Derzeit erneuert die BASF in Schwarzheide ihre Rückstandsverbrennungsanlage und investiert dafür ...

