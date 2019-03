Der amerikanische Elektroauto-Pionier Tesla bringt mit dem Model Y einen E-SUV zum Einstiegspreis von 39.000 Dollar (etwa 34.400 Euro) auf den Markt. Firmenchef Elon Musk stellte das Fahrzeug am Donnerstagabend in Teslas Designwerk bei Los Angeles vor. Der Unternehmer heizt damit das Rennen gegen die Konkurrenz aus Europa weiter an.

