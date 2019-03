Das digitale GVIDO Partiturengerät, hergestellt von GVIDO MUSIC Co., Ltd., ein Unternehmen der Warehouse TERRADA Gruppe, wurde mit dem iF DESIGN AWARD 2019 ausgezeichnet. Die Preisverleihung wird von iF Industrie Forum Design in Hannover, Deutschland, organisiert.

Die Auszeichnung ist als einer der wichtigsten Preise der Welt im Designbereich bekannt. Die Jury aus 67 Designexperten wählte GVIDO dieses Jahr als einen der Gewinner aus beinahe 6.400 Eingängen in 52 Ländernaus. Zuvor wurde GVIDO bereits im Rahmen des GOOD DESIGN AWARD als eines der GOOD DESIGN BEST 100 Unternehmen gewählt, erhielt außerdem den Red Dot Design Award sowie weitere Auszeichnungen für sein Design in Japan und im Ausland. Die aus dieser Auszeichnung gewonnene Energie wird GVIDO MUSIC in die qualitative Weiterentwicklung seiner Produkte stecken.

Das GVIDO Gerät wird auf der iF-Designausstellung in Hamburg vorgestellt. Die Veranstaltung findet von 16. März bis 14. April in Hamburg statt, Deutschland.

https://ifworlddesignguide.com/our-awards/other-topics/exhibitions

[iF DESIGN AWARD im Überblick

Die Designauszeichnung wurde 1953 von iF Industrie Forum Design (Hannover, Deutschland) ins Leben gerufen. Das Unternehmen stellt die älteste unabhängige Designinstitution der Welt dar. Die Auszeichnung ist für sämtliche industriell gefertigten Produkte weltweit konzipiert und besteht aus sieben Kategorien wie Produkt, Verpackung, Kommunikation, Dienstleistungsdesign/Benutzererfahrung, Architektur und Innendesign sowie fachliches Konzept.

https://ifworlddesignguide.com/

[Über GVIDO]

GVIDO ist ein Dual-Screen-Partiturgerät, das sich durch funktionelle Merkmale, z. B. sein geringes Gewicht und das leichte Durchsehen von Partituren auszeichnet. Neben diesen Funktionen wurde das GVIDO im April 2018 für sein anerkennenswertes Design mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet, ein sehr begehrter, international renommierter deutscher Design-Preis, und schaffte es im Oktober 2018 unter Japans Good Design Awards Best 100.

Weitere Einzelheiten zu den GVIDO-Produkten finden Sie auf der GVIDO-Website unter

https://www.gvido.tokyo.

[Über GVIDO MUSIC]

Name des Unternehmens: GVIDO MUSIC Co., Ltd. (Warehouse TERRADA Group; Yoshihisa Nakano, CEO)

Geschäftsbereich: Geschäfte mit digitalen Noten bzw. Partituren allgemein

Vertreter: Yoshihisa Nakano, Representative Director, Vorsitzender President CEO

Geschäftsstelle: 2-6-10 Higashi-shinagawa, Shinagawa-ku, Tokio, Japan 140-0002

Contacts:

[Medienanfragen]

GVIDO MUSIC

Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit

E-MAIL: pr@gvidomusic.jp