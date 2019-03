Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Luzern (pts014/15.03.2019/11:30) - Georgios Lambrinidis als Business Area Manager und Stefan Häberling als Service Unit Manager führen seit Jahresbeginn den Geschäftsbereich Finance & Banking. Mit ihnen wurde das bbv-Managementteam gleich um zwei erfahrene Führungspersonen erweitert. Auch wenn bbv bereits einige namhafte Kunden aus dem Finanzsektor berät, wurde jetzt dieser Geschäftsbereich neu etabliert. Dr. Thomas Gaugler, COO der bbv Software Services, ist glücklich mit der Wahl von Stefan Häberling: "Stefan kennt das gesamte Spektrum von der Business-Analyse über die Konzeption bis zur Umsetzung von IT-Projekten. Mit seinen Wurzeln in der Finanzindustrie ist er für uns die perfekte Wahl, unsere Kunden bei der Umsetzung zu begleiten." Auch Philipp Kronenberg, Geschäftsführer der bbv, zeigt sich begeistert von den neuen Kollegen: "Georgios hat diverse Kernbanken-Applikationen bei Banken federführend eingeführt und einige strategische IT-Projekte in seiner Zeit bei Accenture umgesetzt. Er ist für unsere Kunden der ideale Begleiter in Veränderungsprozessen", so Kronenberg, "Mit Stefan und Georgios sind wir jetzt in der Lage, unsere bestehenden und neue Kunden im Finanzbereich individuell zu beraten. Beide sind in der Lage, unsere Kunden auf allen Ebenen fachlich und technologisch zu beraten. Das ist ganz auf der Linie der bbv." Georgios Lambrinidis verfügt über langjährige Umsetzungskompetenz und Branchenerfahrung und kennt die aktuellen Herausforderungen der Banken sowohl an der Kundenschnittstelle als auch innerhalb der Organisation. Der diplomierte Physiker legt dabei besonderen Fokus auf innovative und nachhaltige Lösungen. Vor bbv war Georgios Lambrinidis als Client Partner bei Atos Consulting und über 10 Jahre bei Accenture als Senior Manager im Bereich Core Banking tätig. Davor war er Senior Consultant bei der Heyde AG und der Deutschen Bank. Stefan Häberling hat umfassende Markt- und Führungskenntnisse, die er als Berater und Projektmanager in Transformationsprojekten im Finanzsektor erworben hat. Vor seinem Wechsel zu bbv war er Berater und Mitglied der Geschäftsleitung in kleineren Beratungsunternehmen. Davor war er mehrere Jahre bei der SIX Interbank Clearing AG tätig, wo er verschiedene Rollen innehatte - vom Software-Entwickler bis zum Requirements Engineer, Projektleiter, Teamleader und Mitglied des IT-Managements. Darüber hinaus war er Mitgründer eines Social Media Startups, ist Wirtschaftsinformatiker FH und absolvierte diverse Weiterbildungen zum Thema Digital Leadership. bbv Software Services AG ist ein Schweizer Software- und Beratungsunternehmen, das Kunden bei der Realisierung ihrer Visionen und Projekte berät und unterstützt. bbv begleitet ihre Kunden bei der digitalen Transformation in Themen wie UX/UCD, Mobile Computing Internet of Things und Cloud oder Industrie 4.0 mit individuellen Softwarelösungen und steht ihnen mit ihrer Technologie-, Methoden- und Best-Shoring-Expertise in allen Bereichen der Softwareentwicklung zur Seite. (Ende) Aussender: bbv Software Services AG Ansprechpartner: Larissa Seeburger, Marketing & Kommunikation Tel.: +41 41 429 01 11 E-Mail: larissa.seeburger@bbv.ch Website: www.bbv.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190315014

