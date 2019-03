Die monokristallinen Module werden dem Unternehmen zufolge von einem namenhaften Photovoltaik-Hersteller produziert. Trotz der neuen Komplettangebote für Photovoltaik plus Speicher könnten Kunden weiterhin auch nur einen Heimspeicher bei Senec kaufen.Das Leipziger Speicherunternehmen bringt unter der Marke "Senec.Solar" neue monokristalline Solarmodule auf den Markt. Die seien in den Leistungsklassen 305 und 310 Wattpeak erhältlich und würden von einem namhaften Markenhersteller produziert, wie Senec am Freitag veröffentlichte. Die Module seien mit einer Produktgarantie von 12 Jahren und einer ...

