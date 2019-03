Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Dienstag, 19.03.2019 (Nr. 104) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Januar 2019 (Nr. 12) Zahl der Woche zum Internationalen Tag des Waldes (21.03.2019): Waldfläche, Jahr 2017



Mittwoch, 20.03.2019 (Nr. 105) Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Februar 2019



Donnerstag, 21.03.2019 (Nr. 106) Außenhandel China nach Warengruppen, Jahr 2018 (Nr. 107) Neue Destatis-Homepage geht online (Nr. 108) Budget für Bildung, Forschung und Wissenschaft 2016/2017 (Nr. 109) Zum Nationalen DRG-/Rehaforum (21.-22.03.2019): Gesundheitsausgaben, Jahr 2017



Freitag, 22.03.2019 (Nr. 110) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), Januar 2019 (Nr. 111) Vierteljährliche Verdiensterhebung, endgültige Ergebnisse, Jahr 2018



+++ (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Terminvorschau/Terminvorsch au.html



Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.







OTS: Statistisches Bundesamt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32102 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32102.rss2



Rückfragen an: Statistisches Bundesamt Pressestelle Telefon: +49 611-75 34 44 E-Mail: presse@destatis.de