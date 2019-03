Hannover (www.anleihencheck.de) - Die japanische Notenbank hat die Finanzmärkte mit ihrer aktuellen Zinsentscheidung nicht überrascht, so Tobias Basse von der Nord LB.Erwartungsgemäß sei das Leitzinsniveau unverändert belassen worden. Auch die Zielrendite von Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren sei von der Notenbank nicht angepasst worden. Das Abstimmungsergebnis habe die Marktteilnehmer mit einem Resultat von sieben zu zwei Stimmen ebenfalls nicht überrascht. Vor allem Goushi Kataoka fordere aus Sorge um die Wirtschaft offenbar die Umsetzung zusätzlicher geldpolitischer Maßnahmen. Auch Yutaka Harada habe gegen den Beschluss votiert. Dieser scheine sich allerdings vor allem am zu niedrigen Preisauftrieb zu stören. Da die Regierung in Tokio in der Frage der Erreichung des Inflationsziels von 2,0% Y/Y mittlerweile weniger Druck auszuüben scheine, müsste die Zentralbank inzwischen wohl über noch etwas mehr Spielraum zum Zögern verfügen. ...

