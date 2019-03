Koblenz (ots) - map-report: "Branchenprimus Debeka verteidigt Position als Deutschlands bester privater Krankenversicherer"



Koblenz. Die Debeka Krankenversicherung belegt in einem jetzt veröffentlichten Rating zur privaten Krankenversicherung erneut den Spitzenplatz. Für die Erhebung wurden die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen der Unternehmen unter die Lupe genommen. Das Rating ist in die Test-Bereiche "Bilanz", "Service" und "Vertrag" unterteilt und soll auch Verbrauchern eine Orientierung bei der Auswahl eines privaten Krankenversicherers geben. Im Ergebnis zeichnen die Experten die genossenschaftlich geprägte Debeka für "hervorragende Leistungen" aus. Die Analyse wurde in diesem Jahr erstmals von der Ratingagentur Franke und Bornberg veröffentlicht, die den Branchendienst map-report vor wenigen Monaten übernommen hat.



Laut Chefredakteur Reinhard Klages ist der "Branchenprimus" Debeka seit 2001 Serien-Sieger im PKV-Rating - einzige Ausnahme bildete das Jahr 2017. Das größte private Krankenversicherungsunternehmen in Deutschland konnte damit auch im Jahr 2018 einmal mehr die Position als Deutschlands bester privater Krankenversicherer verteidigen. "Mit 83,85 von maximal 100 Punkten setzte sich die Debeka gegen die Mitbewerber durch, knackte wiederum als einziger Teilnehmer die Grenze von 80 Punkten und wurde für hervorragende Leistungen mit der höchsten Bewertung 'mmm' ausgezeichnet", erklärt Chefredakteur Klages.



