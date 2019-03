-- Tourismusorganisation von Seoul bringt Discover Seoul Pass BTS Edition in limitierter Auflage heraus



-- 24-Stunden-Pass (39.900 KRW, 1 Design)



-- 35 Attraktionen kostenlos, 29 Attraktionen ermäßigt



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Als Ehrenbotschafter von Seoul wird die globale Boyband BTS den Discover Seoul Pass schmücken. Der Pass wird von der Stadt Seoul und der Tourismusorganisation von Seoul herausgebracht. Verkaufsstart für den Pass in limitierter Auflage ist am 15. März.



Der Discover Seoul Pass ist ein Must-Have für Touristen, die exklusiven Eintritt für Seouls beliebteste Attraktionen genießen möchten. Der Pass gilt für die verschiedensten Wahrzeichen - einfach die beliebtesten Attraktionen auswählen und den ganz persönlichen Trip planen.



Der Discover Seoul Pass BTS Edition beinhaltet eine Fotopostkarte mit allen Mitgliedern von BTS sowie eine touristische Landkarte auf Englisch. Mit dieser Ausgabe des Discover Seoul Pass kommt man auch in den Genuss von kostenkosen oder ermäßigten Eintrittskarten. Tmoney ist nicht unterstützt.



Der Discover Seoul Pass BTS Edition ist eine limitierte Auflage. Den Pass kann man entweder online kaufen und in Korea abholen oder direkt bei der Tourist-Information in Myeong-dong erwerben.



- Die Tourist-Information in Myeong-dong (hinter der Hauptstelle der KEB Hana Bank) verkauft den Pass ab 10.00 Uhr am 20. März. Den Pass können nur ausländische Touristen kaufen. Beim Kauf muss ein Pass oder eine Ausländermeldebescheinigung vorgelegt werden. - Der Direktverkauf läuft von 10.00 Uhr am 20. März bis 18.00 Uhr am 10. April. Solange Vorrat reicht. - Pro Person werden maximal zehn Pässe ausgegeben. Pässe werden in der Reihenfolge der Anfragen und nur gegen bar verkauft. Alle Kunden müssen die Geschäftsbedingungen für Weiterverkauf, Rückerstattung und Umtausch unterschreiben. - Eine Liste der internationalen Verkaufsstellen finden Sie auf der Discover Seoul Pass Website (www.discoverseoulpass.com) und der Visit Seoul Website (www.visitseoul.net). - Online bestellte Pässe können ab 10.00 Uhr am 20. März an den bezeichneten Abholstellen abgeholt werden. Die Abholstellen sind Flughafen Incheon T1/T2, Flughafen Gimpo und Tourist-Information in Myeong-dong.



Der Discover Seoul Pass BTS Edition kann online bestellt werden.



- Discover Seoul Pass www.discoverseoulpass.com - Klook: https://www.klook.com - KKday: https://www.kkday.com - Konest: https://www.konest.com - Ctrip: http://www.ctrip.com - Seoul Travel Pass: https://seoultravelpass.com



Anhang 1. Discover Seoul Pass BTS Edition - Übersicht



- Kostenloser Eintritt für 35 Hauptattraktionen in Seoul - Ermäßigung für 29 Attraktionen, einschließlich Darbietungen, zollfreier Einkauf und mehr - 24 Stunden werden ab dem Besuch der ersten Attraktion mit kostenlosem Eintritt gezählt - Wenn der Pass mit der mobilen Anwendung synchronisiert ist, zeigt die mobile Anwendung die verbleibenden Attraktionen und die Restzeit an*Tmoney ist nicht unterstützt. Rückerstattung von ungeöffneten und unbenutzten Pässen am selben Tag.



- Betreiber: Tourismusorganisation von Seoul - Typ: 24-Stunden-Pass - Preis: 39.900 KRW - Angebot:



- Discover Seoul Pass BTS Edition - Exklusive Discover Seoul Pass BTS-Fotopostkarte - Touristische Landkarte auf Englisch



- Discover Seoul Pass Website (www.discoverseoulpass.com) - Visit Seoul Website (www.visitseoul.net)



- Online-Verkauf



- Internationaler Flughafen Incheon Terminal 1, internationaler Taxistand (neben Flugsteig 5, 24 Stunden) - Internationaler Flughafen Incheon Terminal 2, internationaler Taxistand (Erdgeschoss, neben Flugsteig 3, 7.00 bis 20.00 Uhr) - Internationaler Flughafen Gimpo, internationaler Taxistand (neben Flugsteig 1, 10:00 bis 23.00 Uhr)



- Tourist-Information in Myeong-dong 66, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul (hinter der Hauptstelle der KEB Hana Bank)Öffnungszeiten: 10.00-18.00 Uhr



- Name: Discover Seoul Pass BTS Edition - Paket: - Online-Kauf und AbholungDirektverkauf und Abholung von Online-Bestellungen beginnen um 10.00 Uhr am 20. März. - Abholstellen für Online-Bestellungen - Direktverkauf



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/835539/BTS_Edition_Pass_im age.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/835538/BTS_photo_postcard.jpg



OTS: Seoul Tourism Organization newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133980 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133980.rss2



Pressekontakt: Tack gyu Woo tgwoo@sto.or.kr 82-2-3788-0895