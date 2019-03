Genf (awp) - Der Aromen- und Riechstoffhersteller Firmenich hat in China seine bisher grösste Fabrik für die Aromenproduktion in Betrieb genommen. Die Fabrik liegt in Zhangjiagang und ergänzt die bisherigen Produktionsstandorte in Shanghai und Kunming, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.Firmenich ist spezialisiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...