Die Öl- und Heizölpreise treten weiter auf der Stelle und geben am Freitag geringfügig nach. Heizölkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz können mit einer marginalen Ersparnis von 0,1 Cent je Liter rechnen, wenn sie heute bestellen. Die Heizölnachfrage ist in der aktuellen Woche noch einmal deutlich gestiegen und liegt knapp ein Viertel höher als in der Vorwoche und sogar ein Drittel höher ...

