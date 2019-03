Hannover (ots) -



Die MADSACK Mediengruppe beruft Hannah Suppa (35) zur Chefredakteurin Digitale Transformation und Innovation im Regionalen. "Hannah Suppa ist eine großartige Journalistin. Innovativ, digital denkend und mit großem Herzen für das Regionale", sagt Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe.



Suppa wird in ihrer neuen Funktion eng mit Marco Fenske (35), seit Januar Chefredakteur des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), zusammenarbeiten. Fenske war maßgeblich an der bisherigen erfolgreichen Entwicklung des RND und weiterer Webangebote wie dem Sportbuzzer beteiligt und ist als RND-Chefredakteur weiterhin verantwortlich für alle überregionalen Inhalte. "Hannah Suppa und Marco Fenske sind ein starkes Team. Sie werden der digitalen Transformation unserer Medienmarken gemeinsam mit unseren Chefredakteuren und Redaktionen weiteren Schub geben", sagt Düffert.



Suppa und Fenske übernehmen gleichberechtigt auch die Geschäftsführung der RND Redaktionsnetzwerk Deutschland GmbH. Über Hannah Suppas Nachfolge als Chefredakteur/in der Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ) wird zu gegebener Zeit informiert werden.



Wolfgang Büchner (52), Chief Content Officer der MADSACK Mediengruppe sowie Geschäftsführer und Entwicklungs-Chefredakteur des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), verlässt das Unternehmen. Er wird MADSACK weiter beratend zu Seite stehen.



"Im Namen der MADSACK Mediengruppe danke ich Wolfgang Büchner für seine ausgezeichnete Arbeit. Er hat viele wichtige Impulse zur erfolgreichen Weiterentwicklung des RND gegeben - und damit die gute Positionierung unseres Netzwerks weiter gestärkt. Wir wünschen Herrn Büchner für seine berufliche Zukunft nur das Beste", sagt Düffert.



Zur Person Hannah Suppa:



Hannah Suppa (35) hat nach ihrem Studium bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) volontiert. Nach Stationen im Lokalen sowie am Digital-Desk leitete sie ab 2012 den gesamten Digitalbereich im HAZ-Newsroom. Im April 2014 wurde sie zur stellvertretenden Chefredakteurin der HAZ berufen, im Juli 2017 übernahm sie das Amt der Chefredakteurin der Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ) in Potsdam. 2018 zeichnete das Medium Magazin Suppa als "Chefredakteurin des Jahres" aus.



Zur Person Marco Fenske:



Marco Fenske (35) volontierte beim Westfalen-Blatt und ist Absolvent des Teams 1 an der Axel-Springer-Akademie. Im Anschluss arbeitete er vier Jahre bei Sport-Bild, dann als stellvertretender Sportchef der Abendzeitung. 2014 kam Fenske zur MADSACK Mediengruppe, war dort zunächst Sportchef, dann Mitglied der Chefredaktion des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) und baute als Geschäftsführer das Sport-Vertical Sportbuzzer auf. 2018 wurde er zum stellvertretenden Chefredakteur, 2019 zum Chefredakteur des RND berufen.



Über die MADSACK Mediengruppe:



Die MADSACK Mediengruppe setzt auf das Zukunftspotenzial regionaler und lokaler Medien. Zum Portfolio zählen 15 Zeitungstitel, das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), reichweitenstarke Digitalangebote sowie 28 Anzeigenblätter. Zum Verbund gehören weiterhin diverse auf Verlagsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen. Hinzu kommen Eigengründungen und Beteiligungen aus den Bereichen Digitalgeschäft, Mobilität, Post und Logistik, Film- und Fernsehproduktion sowie Werbung und Kommunikation.



