Die Konjunktur schwächelt, die Aktienmärkte treten auf der Stelle. Doch schon im April könnte es wieder grünes Licht für neue Kursgewinne geben.

Die Prognosen zur deutschen Wirtschaft werden pessimistischer. Nur noch um 0,6 Prozent soll die Konjunktur in diesem Jahr zulegen, so das Ifo-Institut. Auch andere Forschungseinrichtungen taxieren das Wachstum im Schnitt auf weniger als ein Prozent. Grund ist vor allem die Schwäche der heimischen Industrie. Offensichtlich bekommen die Unternehmen die Probleme um Handelsstreit und Europamüdigkeit immer weniger in den Griff.

Bemerkenswert ist, dass für nächstes Jahr die Prognosen wieder nach oben zeigen, fast in Richtung zwei Prozent. Verantwortlich dafür sind nicht nur einige Arbeitstage mehr im Kalender. Die Institute setzen auf die Wirkung chinesischer Konjunkturmaßnahmen und sehen den Brexit zum Teil nicht einmal als Nachteil; er könnte zu niedrigeren Zöllen führen.

Als Stabilisator gibt es den privaten Konsum, der gestützt wird vom stabilen Arbeitsmarkt und dem niedrigen Zinsniveau.

Dass sich daran auf die Schnelle etwas ändert, ist unwahrscheinlich. Von der EZB ist auf absehbare Zeit keine substanzielle Straffung der Zinsen zu erwarten. Im Gegenteil, neue Strömungen in der Geldpolitik (von der Diskussion über das Bargeldverbot bis zur Modern Monetary Theory) lassen ahnen, dass es vorerst kein Zurück zur klassischen Geldpolitik gibt.

Auch von der Fed hört man solche Töne. Im Zuge der abflauenden Wirtschaftsdynamik ist Notenbankchef Jerome Powell weich geworden. Es geht mittlerweile weniger darum, wann die nächste Zinserhöhung kommt, sondern ob es nicht bald wieder eine Senkung gibt.

Zehnjährige US-Staatsanleihen bringen derzeit 2,6 Prozent Rendite. Schon das ist angesichts eines Wirtschaftswachstums von zwei bis drei Prozent und rund 1,5 Prozent Inflation eigentlich zu wenig. Für zehnjährige Bundesanleihen gibt es mit 0,09 Prozent sogar praktisch nichts. Bei 1,5 Prozent Inflation ist das ein realer Wertverlust.

Wenn Bundesanleihen trotzdem von Profis eingesetzt werden und die damit auch Gewinne machen, ist das eine Folge von Kursänderungen und nicht von Renditen. Dafür aber müssen Anleihen gehandelt werden. Für Normalanleger ...

