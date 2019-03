Im Börsenradio-Interview: Harald Hagenauer, Head of Investor Relations, Post AG. Die Post bringt allen was - 1,5 Prozent mehr Dividende (2,08 Euro) für uns Aktionäre, 1,6 Prozent mehr Prämie für die Mitarbeiter. Grundlage dafür ist eine Steigerung des Umsatzes um 1 Prozent (1,96 Mrd. Euro) und des EBIT um 1,5 Prozent (210,9 Mio. Euro). Während das Brief-Geschäft weiter schwächelt, wuchs das Geschäft mit den Paketen überproportional. Die Post hat in Sachen Pakete auch den Markt "outperformt": plus 11 Prozent, obwohl der Markt nur um 9 Prozent gewachsen ist. Der Deal mit der Deutschen Post betreffend Zustellung von Paketen in Österreich durch unsere Post ist perfekt, man wartet nur noch auf die Zustimmung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...