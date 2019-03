Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Oracle nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern habe solide Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2018/19 vorgelegt, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Unternehmensprognose für den Umsatz im laufenden vierten Geschäftsquartal sei allerdings leicht hinter der Markterwartung zurückgeblieben, obwohl die Vergleichsbasis (viertes Quartal 2017/18) einfacher erreichbar sei./hos/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2019 / 04:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-03-15/14:38

ISIN: US68389X1054