Village Farms hat seine Zahlen für das vierte Quartal 2018 vorgelegt. Diese kamen am Markt gut an. Nach einer kurzen Verschnaufpause in den letzten Tagen zog die Aktie am Donnerstag wieder an. Der Newsflow ist gut. Zuletzt hat Village Farms eine Deal mit Canna Farms eingefädelt. Zudem gab Health Canada grünes Licht für den weiteren Ausbau des Joint-Ventures mit Emerald Health.In den letzten vier Monaten 2018 setzte Village Farms 40,6 Millionen Dollar um. Ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettogewinn lag bei 0,3 Millionen Dollar. Im Vorjahr war ein Verlust von 0,6 Millionen Dollar angefallen.

