Von Sarah Chaney

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Industrieproduktion ist im Februar leicht gestiegen, während die Produktion im verarbeitenden Gewerbe zum zweiten Mal in Folge zurückging, was darauf hindeutet, dass die globale Konjunkturabschwächung den Druck auf das verarbeitende Gewerbe in den USA erhöht. Die gesamte Industrieproduktion erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,3 Prozent prognostiziert.

Die Kapazitätsauslastung verringerte sich auf 78,2 Prozent von 78,3 im Vormonat. Ökonomen waren von 78,4 Prozent ausgegangen. Für den Vormonat wurde die Auslastung auf 78,3 (vorläufig: 78,2) Prozent revidiert.

Die Industrieproduktion war im Januar um revidiert 0,4 (vorläufig: 0,6) Prozent gesunken. Im Jahresvergleich wurde im Februar 3,5 Prozent mehr produziert.

Das verarbeitende Gewerbe, das fast drei Viertel der Industrieproduktion ausmacht, blieb im Februar auf einer wackeligen Basis. Im verarbeitenden Gewerbe wurde gegenüber dem Vormonat ein Produktionsrückgang von 0,4 Prozent verzeichnet nach minus 0,5 Prozent im Vormonat. Die Jahresrate lag bei plus 1,2 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mus/voi/apo/bam

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2019 09:27 ET (13:27 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.