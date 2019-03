München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema:



Frauen unter Druck, Männer am Drücker - alles so wie immer?



Die Gäste: Henrike von Platen (Finanzexpertin, Wirtschaftsinformatikerin, Hochschulrätin; Mit-Initiatorin des "Equal Pay Day" in Deutschland) Collien Ulmen-Fernandes (Schauspielerin und Moderatorin; Autorin des Kinderbuchs "Lotti und Otto: Eine Geschichte über Jungssachen und Mädchenkram") Rainer Hank (Wirtschaftsredakteur der FAZ) Kristina Schröder (Bundesfamilienministerin von 2009 bis 2013) Stephan Grünewald (Psychologe, Gründer des rheingold-Institutes, Buchautor "Wie tickt Deutschland?") Im Einzelgespräch: Insa Thiele-Eich (Meteorologin und angehende Astronautin) und Ehemann Daniel Eich (ausgezeichnet als "Spitzenvater des Jahres")



Weniger Gehalt, weniger Führungspositionen - dafür mehr Hausarbeit: Warum verlieren Frauen immer noch gegenüber Männern? Muss der Staat eingreifen: mit Quoten und Gesetzen? Oder reicht etwas weibliche Geduld, weil sich selbst Männer auf Dauer bewegen?



