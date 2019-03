Anleger fassen neuen Mut und der Dax klettert am Dreifachen Verfallstag auf ein frisches Jahreshoch über 11.700 Punkte. Das muss er natürlich in den kommenden Tagen noch entsprechend untermauern. Und einer der größten Hightech-Börsengänge aller Zeiten steht offensichtlich in den Startlöchern. Im April will Uber seine Roadshow beginnen, sagten Insider. Der Fahrdienstvermittler wird mit bis zu 120 Milliarden Dollar bewertet. Den Wirtschaftsausblick mit den Top Movern der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß