Rettung gescheitert: Der Insolvenzverwalter der Einrichtungskette Habitat sieht keine Chance mehr, das Geschäft in Deutschland weiterzuführen. Der französische Eigentümer hat die Warenbelieferung gekappt.

Drei Monate nach dem Insolvenzantrag steht fest, dass es für die Einrichtungskette Habitat Deutschland keine Zukunft gibt. "Eine Fortführung des Geschäfts von Habitat Deutschland ist nicht mehr möglich", sagte Insolvenzverwalter Nikolaos Antoniadis der WirtschaftsWoche. "Die Läden werden wir schließen, den rund 110 Beschäftigten müssen wir leider kündigen", so Antoniadis. Das Unternehmen ist bislang in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt und Stuttgart mit eigenen Standorten vertreten und betreibt einen Onlineshop. In den kommenden zwei bis drei Monaten soll die vorhandene Ware abverkauft werden, "dann ist Schluss", so Antoniadis.

Der Düsseldorfer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...