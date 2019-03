Die langwierigen Handelsgespräche zwischen den USA und China bremsten gestern die US-Aktienmärkte. Der Dow Jones gab leicht nach. Leichte Verluste verbuchte auch der S&P 500. Der Nasdaq Composite schloss rund 0,2 Prozent tiefer.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Broadcom, Apple und Tesla. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.