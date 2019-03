New York (ots/PRNewswire) - GameChange Solar, das in den letzten Jahren mit seinem kundenwertorientierten Modell eine Führungsposition im US-Markt übernehmen konnte, gab heute bekannt, dass es jetzt seine Führungsrolle weltweit ausbauen möchte.



GameChange Solar hat zuvor internationale Vertriebsaktivitäten in der Karibik, Afrika und Kanada aufgebaut und erschließt nun weitere Märkte. Dazu gehören ausgewählte europäische und mittelamerikanische Märkte, Mexiko, Südamerika und Australien. Diese Märkte sollten 2019 erstmals erschlossen werden und ab 2020 einen signifikanten Marktanteil dazugewinnen.



Derick Botha, leitender Vizepräsident der Abteilung für Geschäftsentwicklung bei GameChange Solar, erklärte: "Dank der unermüdlichen Suche nach Mehrwert für unsere Kunden hat GameChange Solar die Marktführung auf dem US-Markt für fest aufgeständerte Anlagen und Trackerausrüstung im Bereich solarer Großkraftwerke übernommen. Wir hoffen, mit dieselben Vorgehensweise bedeutende Erfolge beim konsequenten weltweiten Einsatz unserer bewährten Designs und Technologien zu erzielen."



