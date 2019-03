Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA Unternehmen: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Anlass der Studie: Update Empfehlung: ellisacklin@gmail.com Kursziel: 9.50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,50. Zusammenfassung: Aroundtown (AT) gab die erfolgreiche Platzierung von festverzinslichen Unternehmensanleihen in Höhe von $600 Mio. mit einer Laufzeit bis 2029 im Rahmen des Euro Medium Term Note-Programms (EMTN) bekannt. Die Emission setzt die jüngste Strategie fort, die Laufzeit des Anleihenportfolios zu verlängern und eine reichliche finanzielle Feuerkraft beizubehalten, um die externe Wachstumsstrategie voranzutreiben. Wir gehen davon aus, dass 2019 ein weiteres starkes Jahr mit externem und organischem Wachstum für das Unternehmen sein wird, und werden unsere Prognosen mit der Veröffentlichung der Jahresergebnisse am 28. März aktualisieren. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem Kursziel von EUR 9,50. First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 9.50 price target. Abstract: Aroundtown (AT) announced the successful placement of $600m fixed rate notes due 2029 as part of its Euro Medium Term Note Programme (EMTN). The issuance continues the recent strategy of extending the maturity of the debt portfolio and maintaining adequate financial firepower to drive the external growth strategy. We believe the company will deliver another strong year of external and organic growth in 2019, and we will update our forecasts on the publication of full year results on 28 March. Our rating remains Buy with a EUR 9.5 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17681.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

