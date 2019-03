Ob sich ein Produkt durchsetzt - das hängt nicht vom Produkt selbst ab, sondern von den Kunden. Und die sind schwer zu durchschauen.

Hinterher ist man immer schlauer. Dabei war es ja eigentlich klar, dass das iPhone vor knapp zwölf Jahren den Smartphonemarkt begründen, dass Google die Suchmaschinen, Amazon den E-Commerce und Facebook Social Media dominieren würde. Alles logisch - im Nachhinein. Denn ob sich ein innovatives Produkt durchsetzt, hängt weniger vom Produkt ab, vielmehr von den Menschen, die dieses Produkt kaufen sollen. Und die ticken oft anders als gedacht.

Die Wirtschaftsgeschichte der vergangenen 25 Jahre ließe sich auch problemlos anhand von Produkten erzählen, von denen jeder dachte, dass sie "the next big thing" sein würden, dann aber trotzdem erfolglos blieben. Googles Datenbrille, die ihren Träger zum "Glasshole" machte? Ein Flop. Kontaktloses Bezahlen? Gab es schon vor 20 Jahren, doch niemand wollte es haben. Und das Bildtelefon, von der Deutschen Telekom in den Neunzigerjahren als revolutionäre Telefonie ...

