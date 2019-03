Leoni AG: Leoni beschließt Umsetzung des Performance- und Strategie-Programms VALUE 21 und revidiert Ausblick für 2019 DGAP-Ad-hoc: Leoni AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognose Leoni AG: Leoni beschließt Umsetzung des Performance- und Strategie-Programms VALUE 21 und revidiert Ausblick für 2019 17.03.2019 / 18:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leoni beschließt Umsetzung des Performance- und Strategie-Programms VALUE 21 und revidiert Ausblick für 2019 Nürnberg, 17. März 2019 - Der Vorstand der Leoni AG, Nürnberg (ISIN DE 0005408884 / WKN 540888) hat heute beschlossen, aufgrund erhöhter Kosten im Zusammenhang mit den Anlaufschwierigkeiten im Werk in Merida, anhaltend schlechter operativer Performance im Bordnetzbereich sowie einer weiteren Eintrübung des Marktumfelds an seinem am 7. Februar 2019 bekannt gemachten Ausblick für das Jahr 2019 nicht festzuhalten. Eine angepasste Prognose für 2019 wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgegeben. Damit ist auch die detaillierte Prognose aus dem Geschäftsbericht für das Jahr 2018 nicht mehr gültig. Für das Gesamtjahr 2019 rechnet der Vorstand aktuell mit rund 50 Mio. Euro Belastungen aus Merida. Zudem sind erwartete Ergebnisverbesserungen aus anderen Werken nicht eingetreten. Insgesamt sieht sich das Unternehmen mit einem zunehmend herausfordernden Marktumfeld unter anderem in China konfrontiert. Zudem haben einige OEMs ihre Abrufe für die nächsten Monate im Bordnetzbereich deutlich gekürzt. Weiterhin hat der Vorstand heute die Umsetzung des Performance- und Strategie-Programms VALUE 21 beschlossen. Ziel ist es, Profitabilität und Cashflow nachhaltig zu verbessern und das Unternehmen gleichzeitig auf zukunftsfähige und rentable Geschäftsfelder auszurichten. Mit dem Erreichen der vollen Wirksamkeit von VALUE 21 im Jahr 2022 sollen im Vergleich zu 2018 rund 500 Mio. Euro an strukturellen Kosten jährlich eingespart werden. Teilweise werden die Einsparungen durch gegenläufige Effekte wie Lohnkostensteigerungen und Preisnachlässe kompensiert. Der Nettoeffekt von VALUE 21 soll in einem stabilen Marktumfeld über die nächsten 3 Jahre zu einer Verbesserung der EBIT-Marge um 2 bis 3 Prozentpunkte im Vergleich zu 2018 führen. Der Free Cashflow soll analog um 4 bis 5 Prozentpunkte steigen. Das Programm ist mit Restrukturierungskosten in Höhe von rund 120 Millionen Euro verbunden, davon die Hälfte bezogen auf personalbezogene Maßnahmen, die größtenteils in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 anfallen werden. Der Vorstand hat zudem auf Basis einer Portfolioanalyse Geschäftsbereiche mit einem Jahresumsatz von bis zu 500 Mio. Euro identifiziert, für die er alle Optionen in Betracht zieht. Leoni beabsichtigt zudem die Unternehmensstruktur in eine schlanke, auf kapitalmarktrelevante Funktionen ausgerichtete Finanzholding mit zwei unternehmerisch eigenständig agierenden Divisionen zu ändern. Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Leoni AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance von Leoni wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Leoni übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Erläuterungen und Überleitungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2017 der Leoni AG (abrufbar unter https://www.leoni.com/fileadmin/corporate/publications/reports/2017/geschaeftbericht_2017.pdf), insbesondere auf den Seiten 63, 68, 73, 74, 137, 159, 170f., 210, 240, 241. Ansprechpartner und Verantwortlicher für die Mitteilung Sven Schmidt Corporate Public & Media Relations Telefon +49 (0)911-2023-467 Telefax +49 (0)911-2023-231 E-Mail presse@leoni.com 17.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Leoni AG Marienstraße 7 90402 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 (0)911 20 23-234 Fax: +49 (0)911 20 23-382 E-Mail: veroeffentlichung@leoni.com Internet: www.leoni.com ISIN: DE0005408884 WKN: 540888 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange; Madrid Ende der Mitteilung DGAP News-Service 788291 17.03.2019 CET/CEST ISIN DE0005408884 AXC0070 2019-03-17/18:53