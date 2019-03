Die Zitruserzeuger aus Südafrika werden dieses Jahr einen Rekordertrag von fast 137 Millionen Kartons Zitrusfrüchten an mehr als 100 Länder exportieren. Die Zwischenergebnisse wurden auf dem Citrus Summit (Gipfeltreffen) bekannt gegeben, das über zwei Tage in Port Elizabeth stattfand, berichtete die Citrus Growers Association (CGA, Vereinigung der Zitruserzeuger) in einer...

