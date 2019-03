"Mittelbayerische Zeitung" zu Söders Grundrentenmodell:

"Markus Söder hat jetzt neuen Schwung in den seit Wochen tobenden Streit innerhalb der GroKo um die künftige Grundrente gebracht. Mag sein, dass der CSU-Chef vor wichtigen Wahlen in diesem Jahr der SPD nicht das Feld dieser "Respektrente" überlassen will. Der Vorstoß von Sozialminister Hubertus Heil für einen kräftigen Aufschlag auf die Grundsicherung im Alter - und das vor allem ohne die bürokratische und entwürdigende Bedürftigkeitsprüfung - ist ziemlich populär. Die bisherige knallharte Abwehrfront der Union gegen Heils Grundrenten-Konzept scheint jedenfalls nicht mehr zu halten."/yyzz/DP/he

AXC0003 2019-03-18/05:35