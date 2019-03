FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet zeigen sich die DAX-Futures am Montag im Frühhandel. Der marktführende Juni-Future fällt um 16,5 auf 11.702 Punkte. Damit kann er das Ausbruchsniveau vom Freitag verteidigen. "Mit dem neuen Kaufsignal im Tages- und Wochenchart sind weiter steigende Kurse drin", sagt ein Marktanalyst. Die nächsten großen Widerstände lägen nun an der 200-Tagelinie bei knapp 11.750 und dann an der Marke von 11.800 Punkten.

Darüber wäre dann der Weg zu einem Test der 12.000er Marke frei. Auf der Unterseite sollte der Future nun nicht mehr nachhaltig unter 11.670 Punkte zurückfallen, damit das positive Bild erhalten bleibe.

