Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOMOBILBRANCHE - Die deutsche Automobilindustrie ist in Streit geraten über die Geschwindigkeit beim Wechsel hin zu Elektroautos. Am Wochenende hat Volkswagen-Chef Herbert Diess einen "Masterplan Elektromobilität" von Wirtschaft und Politik gefordert. Andere alternative Technologien sollten vorerst nicht mehr angestrebt werden. Dem widersprechen andere Autohersteller sowie Zulieferer und auch der Branchenverband VDA. (SZ S. 19/FAZ S. 17/Welt S. 10)

RÜSTUNGSVERBOT - Die SPD-Bundestagsfraktion pocht im Streit um Rüstungsexporte auf die Verlängerung des Lieferstopps für Saudi-Arabien. "Wir haben dazu klare Regeln im Koalitionsvertrag vereinbart: Rüstungsexporte an Beteiligte des Jemen-Kriegs sind verboten", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion, Rolf Mützenich. "Das hat die Union, das hat Angela Merkel unterschrieben", fügte er hinzu. (Tagesspiegel)

SCHIENENNETZ - Für die dringend notwendigen Reparatur- und Ausbauarbeiten an dem knapp 34.000 km langen Schienennetz in Deutschland gibt es nach Informationen von Welt deutlich mehr Geld. Die große Koalition hat sich im Rahmen der Verhandlungen über den Bundeshaushalt darauf geeinigt, dass der Bund ab dem Jahr 2020 jährlich 1 Milliarde Euro zusätzlich für den Erhalt und Ausbau der Schienenwege zur Verfügung stellen wird. (Welt S. 10)

PAKETBOTEN - In der Koalition zeichnet sich neuer Zwist ab. Trotz Protest aus der Union will SPD-Chefin Andrea Nahles Paketdienstleister stärker in die Verantwortung nehmen, wenn Angestellte bei Subunternehmen um die Sozialversicherungsbeiträge gebracht werden. "Auch wenn ein Paketdienst Subunternehmen beauftragt, bleibt es verantwortlich dafür, dass Gesetze und Arbeitnehmerrechte auch eingehalten werden", sagte Nahles. Dafür wolle sie die so genannte Nachunternehmerhaftung, die bereits in der Baubranche und in der Fleischindustrie gilt, auf Paketdienste ausweiten. (SZ S. 1)

KI - Künstliche Intelligenz auf Weltniveau war das Ziel der Bundesregierng. Nun sollen für die KI-Strategie statt 3 Milliarden nur 500 Millionen "frische" Euro fließen. Wissenschaft und Wirtschaft sind verblüfft und entsetzt. (Handelsblatt S. 8)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2019 01:45 ET (05:45 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.