In China konnten im Gesamtjahr 1,05 Mio. elektrische Pkw abgesetzt und insgesamt 1,25 Mio. E-Fahrzeug-Neuzulassungen verzeichnet werden. Der Marktanteil der elektrisch betriebenen Fahrzeuge beträgt in China 4,5 Prozent, in Norwegen ist bereits fast jede zweite Neuzulassung ein E-Fahrzeug. Die Zahlen in Deutschland bleiben im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich - die Prognose für 2019 erwartet nur ein moderates Wachstum. Das Wachstum der E-Mobilität wird mehr denn je durch China getrieben. Im Gesamtjahr 2018 sind die Absätze von E-Fahrzeugen (inkl. Commercial Vehicles, CV) um 62 Prozent auf den Rekordwert von 1,255 Mio. gestiegen. Darunter sind 202.000 elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge. Noch stärker sind die Zuwächse der E-Mobilität im Pkw-Bereich (ohne CV), die um 82 Prozent auf 1,05 Mio. Fahrzeuge angewachsen sind (vgl. Abbildung 1). Der Marktanteil der E-Fahrzeuge an den Gesamtzulassungen steigt von 2,7 auf 4,5 Prozent (Passenger Vehicles, PV = 4,4 Prozent). Der Anteil reiner Elektrofahrzeuge (BEV= Battery Electric Vehicles) liegt bei 75 Prozent (PV), wobei Plug-in-Hybride (PHEV) an Marktanteil gewonnen haben. Der chinesische Automobilmarkt wird zu etwa 95 Prozent von chinesischen Automobilherstellern dominiert.

USA nach China zweitwichtigster Markt

Das ist das Ergebnis einer Branchenstudie des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach, die regelmäßig die Markttrends und Innovationen der Hersteller im Bereich der Elektromobilität im internationalen Vergleich analysiert. In den USA erhöhen sich die Absatzzahlen für Elektro-Fahrzeuge in 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 86 Prozent auf 361.000 Einheiten. Ausschlaggebend waren dafür vor allem die Neuzulassungen des Tesla Model 3. Die USA ist damit nach China mit weitem Abstand der zweitwichtigste Markt für Elektromobilität. Insgesamt hat sich in ...

