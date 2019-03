Die größte Nachricht zum Auftakt der Börsenwoche: Deutsche und Commerzbank sprechen über einen Zusammenschluss. Nicht der einzige Handelsimpuls.

Wie reagieren die Märkte auf die Fusionsgespräche Deutschlands größter Banken? Die Gerüchte hielten sich über Wochen und Monate, seit Sonntag ist klar: Deutsche Bank und Commerzbank loten auf politischen Druck hin eine Verschmelzung aus - betont ergebnisoffen. Das wird zwangsläufig Auswirkungen auf die Aktien der Institute haben, bei der Deutschen im Dax und der Commerzbank im MDax.

Vorbörslich zeigte sich der deutsche Leitindex leicht im Plus und könnte die jüngste Rally direkt fortsetzen. Am Freitag hatte der Dax zwischenzeitlich bei 11.709,85 Punkten ein neues Jahreshoch markiert. Die Vorgaben der Auslandsbörsen sind stabil, Handelsimpulse gibt es zum Wochenauftakt reichlich.

1 - Vorgaben aus den USA

Spekulationen von Anlegern auf ein baldiges Ende des Zollstreits zwischen den USA und China haben der Wall Street am Freitag Auftrieb gegeben. "An den US-Märkten könnte es neue Rekordstände geben, wenn das Zollproblem mit China gelöst ist", sagte Analyst Randy Frederick vom Brokerhaus Charles Schwab. "Jedes Mal, wenn es diesbezüglich positive Nachrichten gibt, dürften die Börsen davon profitieren." US-Präsident Donald Trump rechnet in den kommenden Wochen mit Neuigkeiten zum Handelsstreit seines Landes mit China.

Auch aus China kamen positive Signale: Der stellvertretende Ministerpräsident Liu He habe mit US-Finanzminister Steven Mnuchin und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer telefoniert, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua. Beide Seiten hätten weitere substanzielle Fortschritte gemacht. Die mögliche Verschiebung des Brexits sorgte ebenfalls für Optimismus bei Investoren.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent höher auf 25.848 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 rückte ebenfalls um 0,5 Prozent auf 2822 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 7688 Punkte. Im Wochenvergleich erhöhte sich der Dow um 1,6 Prozent, der S&P um 2,9 Prozent und der Nasdaq um 3,8 Prozent.

2 - Handel in Asien

Starke Vorgaben aus den USA haben dem Aktienmarkt in Tokio am Montag Auftrieb gegeben. Vor allem chip-orientierte Werte legten zu. Der S&P und die Nasdaq hatten zuletzt ihre beste Wochenbilanz seit Monaten ausgewiesen. Gedämpft wurde die Stimmung in Tokio allerdings von unerwartet schwachen japanischen Export-Daten. Die Ausfuhren waren im Februar mit 1,2 Prozent stärker gesunken als von Experten erwartet. Es war der dritte Monat mit Rückgängen in Folge.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 21.579 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent auf 1609 Zähler.

3 - Deutsche Bank und Commerzbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...