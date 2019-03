TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zu Wochenbeginn mehrheitlich mit Gewinnen. Die Börsen folgen damit den guten Vorgaben von der Wallstreet. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite stiegen am Freitag im Handelsverlauf auf neue Jahreshochs. Technologiewerte zeigen sich in der Region fester.

Die Geduld der Börsianer wird jedoch mit Blick auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China zunehmend auf die Probe gestellt. Nachdem zuletzt ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zur Unterzeichnung eines Handelsabkommens für April anvisiert wurde, könnte es nun Medienberichten zufolge auf Juni verschoben werden. Unter den US-Verhandlungsführern soll es Unstimmigkeiten darüber geben, inwieweit chinesische Zugeständnisse in Handelsfragen kontrolliert werden soll. Unklar bleibt unterdessen wo ein Treffen zwischen beiden Regierungschefs stattfinden könnte. Sowohl Trump als auch Xi werden voraussichtlich Ende Juni am G20-Treffen in Japan teilnehmen.

Für Optimismus sorgten zuletzt positive Aussagen chinesischer Regierungsvertreter zum Verlauf der Handelsgespräche. So hatte sich der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang zuversichtlich gezeigt, dass eine Einigung erzielt wird, mit der beide Seiten leben können.

Das am Freitag von Peking verabschiedete neue Investitionsgesetz, mit dem der Zwang zu Technologietransfers von ausländischen an chinesische Partnerunternehmen aufgehoben wurde, dürfte für die weiteren Verhandlungen hilfreich sein, heißt es. Die Transfers stellen einen der Hauptstreitpunkte zwischen beiden Ländern dar.

Chinesische Börsen mit soliden Gewinnen

Die chinesischen Börsen starten in die neue Woche mit soliden Gewinnen. In Schanghai geht es um 1,4 Prozent auf 3.064 Punkte nach oben. Der kleinere Handelsplatz in Shenzhen notiert rund 1,6 Prozent fester. In Hongkong verbessert sich der Hang-Seng-Index um 0,8 Prozent.

Nach oben geht es auch in Tokio. Hier zeigt sich der Nikkei-225 mit 21.571 Punkten gut 0,6 Prozent fester. Keinen großen Einfluss auf das Handelsgeschehen hatten Daten zum japanischen Außenhandel. Während die Exporte im Februar mit minus 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr weniger stark gefallen sind als erwartet worden war, stieg der Handelsbilanzüberschuss stärker als vom Markt prognostiziert.

In Sydney wo der Aktienmarkt in der vergangen Woche hinter den anderen Handelsplätzen zum Teil deutlich zurückblieb, schloss der S&P/ASX-200 rund 0,3 Prozent fester.

Technologiewerte gestützt von US-Vorgaben

Fester zeigen sich in der Region Technologiewerte. Beobachter verweisen hier auf die guten US-Vorgaben. Der Chipsektor hatte kräftig um 3,0 Prozent zugelegt. Grund waren Aussagen des Broadcom-CEO Hock Tan, der sich zuversichtlich gezeigt hat, dass der Abwärtstrend im Sektor seinen Tiefpunkt erreicht haben dürft. In Tokio legen Renesas um 0,6 Prozent zu. In Taiwan verbessern sich Taiwan Semiconductur und Largan um 0,4 bzw. rund 1 Prozent. Die Aktien des Apple-Zulieferers Hon Hai verbessern sich um 2 Prozent. Die Aktie von HTC springt um das Tageslimit von 10 Prozent nach oben, nachdem der Smartphonehersteller erstmals seit vier Jahren wieder einen Gewinn ausgewiesen hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.190,50 +0,25% +9,64% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.571,79 +0,56% +7,78% 07:00 Kospi (Seoul) 2.175,96 -0,01% +6,61% 07:00 Schanghai-Comp. 3.064,38 +1,41% +22,88% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.255,71 +0,84% +12,44% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.212,99 +0,40% +4,28% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:12 Uhr % YTD EUR/USD 1,1335 +0,1% 1,1327 1,1315 -1,1% EUR/JPY 126,44 +0,1% 126,28 126,39 +0,6% EUR/GBP 0,8530 +0,1% 0,8521 0,8547 -5,2% GBP/USD 1,3288 -0,0% 1,3293 1,3239 +4,3% USD/JPY 111,55 +0,1% 111,49 111,70 +1,7% USD/KRW 1135,70 -0,0% 1135,70 1135,63 +1,9% USD/CNY 6,7138 -0,1% 6,7138 6,7145 -2,4% USD/CNH 6,7147 +0,0% 6,7136 6,7177 -2,3% USD/HKD 7,8496 +0,0% 7,8494 7,8498 +0,2% AUD/USD 0,7113 +0,4% 0,7081 0,7083 +1,0% NZD/USD 0,6865 +0,3% 0,6845 0,6851 +2,3% Bitcoin BTC/USD 3.970,62 +0,1% 3.966,75 3.855,00 +6,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,28 58,52 -0,4% -0,24 +26,5% Brent/ICE 67,02 67,16 -0,2% -0,14 +22,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.298,80 1.302,31 -0,3% -3,51 +1,3% Silber (Spot) 15,28 15,30 -0,1% -0,02 -1,4% Platin (Spot) 827,87 830,50 -0,3% -2,63 +3,9% Kupfer-Future 2,93 2,90 +0,7% +0,02 +11,0% ===

