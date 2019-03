Bern - Der Genfer Autosalon ist am Sonntag zu Ende gegangen und verzeichnete gegenüber 2018 einen Besucherrückgang von 9 Prozent. 602'000 Personen statteten der elftägigen Autoshow physisch einen Besuch ab. Virtuell war es ein Mehrfaches.

Die Organisatoren hatten sich 650'000 bis 700'000 Besucher zum Ziel gesetzt. Trotzdem zogen sie am Sonntagabend in einer Mitteilung eine positive Bilanz. Das Interesse jener, die gekommen seien, sei ausgesprochen gross gewesen. Die Aussteller schätzten, dass sich ihre Präsenz am Autosalon ausbezahlt hat. Gut angekommen sind bei den Besuchern namentlich Stände, die spezielle Erlebnisse ermöglichten, ...

