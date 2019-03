17. März 2019 - 23:55 Uhr - In der Langsamkeit, in der er sich aus der Gefahrenzone bewegt, kann der Einsturz jederzeit drohen. Ein Befreiungsschlag wäre gut. - Auch wenn der Sonntag für den Bitcoin sowie für alle großen Altcoins ein leichtes Minus brachte, hat der Bitcoin nun die vierte Woche in Folge mit einem Plus abgeschlossen. Es waren in allen 4 Wochen jeweils (nur) um die 2% Plus, aber immerhin. Positiv ist auch der leichte Schlenker nach oben, den der Bitcoin am Freitag und Samstag vollzogen ...

