Der Dax schaffte am Freitag nachmittag die letzte technische Hürde aus der Sicht der Chartisten knapp über 11.700, konnte dies aber am Ende nicht verteidigen. In dieser Woche gibt es jedoch genügend Ansätze, ihn doch noch über diese Hürde zu heben. Gleich zwei Deutsche sind dabei: Deutsche Telekom und Deutsche Bank. Sie definieren in dieser Woche das Stimmungsbild. Wir empfehlen täglich nachzuschauen, sowohl in der AB-Daily als auch in der TB-Daily. Sollten Sie diese Brief nicht abonniert haben, können Sie sie auch bei unserem Partner unter www.Boersenkiosk.de abrufen.



