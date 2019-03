Accentro Real Estate AG: ACCENTRO startet in Oranienburg mit dem Vertrieb von Reihenhäusern an der Havel DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf Accentro Real Estate AG: ACCENTRO startet in Oranienburg mit dem Vertrieb von Reihenhäusern an der Havel 18.03.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG ACCENTRO startet in Oranienburg mit dem Vertrieb von Reihenhäusern an der Havel * Verkaufsstart für Neubaureihenhaus-Projekt von First Home Wohnbau GmbH * Attraktive Reihenhäuser für Selbstnutzer und Kapitalanleger Berlin, 18. März 2019 - Die ACCENTRO Real Estate AG vermarktet ein exklusives Townhouse-Projekt in Oranienburg im Auftrag des Entwicklers der First Home Wohnbau GmbH. Es besteht aus zwei Reihen mit je sieben Häusern in der Oranienburger Neckarstraße. Die jeweils 167 bis 171 Quadratmeter großen Reihenhäuser verfügen über 253 bis 630 Quadratmeter umfassende Grundstücke sowie Dachterrassen und jeweils zwei Pkw-Stellplätze. Das Projekt entsteht unmittelbar an der Havel, nur durch eine Hecke und den öffentlichen Fußgängerweg vom Wasser getrennt. Der nächstgelegene S-Bahn- und Regionalbahnhof befindet sich circa einen Kilometer entfernt. Die Berliner Innenstadt ist mit dem öffentlichen Nahverkehr in etwa 30 Minuten zu erreichen. "Die Lage der neuen Reihenhäuser mit direktem Zugang zur Havel ist besonders ansprechend für Menschen, die es bevorzugen, im Grünen zu wohnen, aber dennoch das urbane Leben in der Hauptstadt Berlin genießen wollen. Wir rechnen mit hohem Interesse von Selbstnutzern wie bei unserem ähnlich konzipierten Projekt in Spandau. Besonders für Familien sind die Townhouses ein ideales Zuhause, eignen sich aber auch als Kapitalanlage", sagt Dr. Karin Stammer, Geschäftsführerin von First Home. "Wir erweitern unsere Zusammenarbeit mit erfahrenen Projektentwicklern, für First Home vermarkten wir hiermit schon das zweite Projekt", erklärt Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG. "Mit unserem erweiterten Dienstleistungsangebot arbeiten wir kooperativ mit Bauträgern zusammen und bringen unser Vertriebs-Know-how sowie unsere Eigenkapitalstärke ein, um Projekte erfolgreich zu realisieren", sagt Mingazzini weiter. Nähere Informationen und visuelle Eindrücke von dem Projekt sind verfügbar unter: www.haus-kaufen-oranienburg.de Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, das Rhein-Main-Gebiet, Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Karl-Philipp Jann PB3C GmbH Rankestraße 17 10789 Berlin E-Mail: jann@pb3c.com Tel. 030 - 72 62 76 1612 Fax 030 - 83 62 76 163 18.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 787679 18.03.2019 ISIN DE000A0KFKB3 AXC0056 2019-03-18/08:00