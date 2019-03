DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Zwei Abstürze einer Boeing 737 MAX 8 innerhalb weniger Monate haben offenbar das US-Verkehrsministerium auf den Plan gerufen. Das Ministerium wolle die Zulassung der Maschine durch die US-Flugsicherheitsbehörde FAA prüfen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

Die ungewöhnliche Anfrage des Verkehrsministeriums konzentriere sich auf ein Sicherheitssystem, das schon beim Absturz einer Lion-Air-Maschine Ende Oktober mit 189 Toten ins Visier der Behörden geraten war, sagte ein Regierungsvertreter. Nun solle geprüft werden, ob dieses System mit dem Kürzel MCAS, das einem Strömungsabriss entgegenwirken soll, auch beim Absturz der Ethiopian-Air-Maschine vergangene Woche eine Rolle gespielt hat. Bei dem Unglück kamen 157 Menschen ums Leben.

Die äthiopische Verkehrsministerin Dagmawit Moges hatte am Sonntag gesagt, es gebe "deutliche Übereinstimmungen zwischen den Daten von Ethiopian-Air-Flug 302 und denen vom Lion-Air-Flug 610". US-Vertreter sagten jedoch, für solche Schlussfolgerungen sei es zu früh. Zunächst müssten die Blackboxen der Ethiopian-Maschine analysiert werden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.832,70 +0,10% Nikkei-225 21.584,50 +0,62% Hang-Seng-Index 29.306,76 +1,02% Kospi 2.179,49 +0,16% Shanghai-Composite 3.079,64 +1,92% S&P/ASX 200 6.190,50 +0,25%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zu Wochenbeginn mehrheitlich mit Gewinnen. Die Börsen folgen damit den guten Vorgaben von der Wallstreet. Für Optimismus sorgten zuletzt positive Aussagen chinesischer Regierungsvertreter zum Verlauf der Handelsgespräche mit den USA. So hatte sich der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang zuversichtlich gezeigt, dass eine Einigung erzielt wird, mit der beide Seiten leben können. Die chinesischen Börsen zeigen sich mit soliden Gewinnen. Technologiewerte zeigen sich in der ganzen Region fester, nachdem die US-Pendants am Freitag im Schnitt 3 Prozent zulegten. In Tokio legen Renesas um 0,6 Prozent zu. In Taiwan verbessern sich Taiwan Semiconductur und Largan um 0,4 bzw. rund 1 Prozent. Die Aktien des Apple-Zulieferers Hon Hai gewinnen 2 Prozent. Die Aktie von HTC springt um das Tageslimit von 10 Prozent nach oben, nachdem der Smartphonehersteller erstmals seit vier Jahren wieder einen Gewinn ausgewiesen hat.

US-NACHBÖRSE

Mit einem deutlichen Kursverlust hat die Aktie von Synaptics am Freitag im nachbörslichen Handel auf schlechte Nachrichten reagiert. Das Unternehmen hatte nicht nur den Rücktritt seines CEO mitgeteilt, sondern auch einen enttäuschenden Ausblick auf das laufende dritte Geschäftsquartal gegeben. Ursächlich für die schwache Entwicklung sei die geringere Nachfrage in China, erklärte Synaptics. Nun soll ein geschäftsführendes Vorstandsteam das Unternehmen wieder in die Spur bringen. Die Aktie fiel auf nasdaq.com um 6,1 Prozent.

Personalien belasteten auch die Facebook-Aktie. Diese gab zeitweise um gut 2 Prozent nach, nachdem Chief Product Officer Chris Cox und der Whatsapp-Chef Chris Daniels das Unternehmen verlassen hatten. Später reduzierte sich das Minus der Aktie auf 0,1 Prozent.

Für Adamis Pharmaceuticals ging es um 1,5 Prozent nach oben. Die US-Gesundheitsbehörde FDA prüft die Zulassung eines von Adamis entwickelten injizierbaren Opioid-Antagonisten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.848,87 0,54 138,93 10,81 S&P-500 2.822,48 0,50 14,00 12,59 Nasdaq-Comp. 7.688,53 0,76 57,62 15,87 Nasdaq-100 7.306,99 0,88 63,97 15,43 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 2,719 Mrd 909 Mio Gewinner 1.707 1.381 Verlierer 1.208 1.563 Unverändert 102 91

Fester - Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite stiegen im Verlauf auf neue Jahreshochs. Für Zuversicht sorgten die Entwicklungen in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Besonders kräftig legte der Chip-Sektor zu, der 3,0 Prozent gewann. Grund waren Aussagen des Broadcom-CEO, der sich zuversichtlich gezeigt hat, das der Abwärtstrend im Sektor seinen Tiefpunkt gesehen haben dürfte. Dagegen rückten die Konjunktursorgen, untermauert durch neue schwache Daten aus China und ein trübes Konjunktur-Bild der japanischen Notenbank, in den Hintergrund. Die Boeing-Aktie erholte sich um 1,5 Prozent. Grund war ein Bericht der Nachrichtenagentur AFP. Diese meldete unter Berufung auf informierte Kreise, das Unternehmen werde das Software-Update für Flugzeuge des Typs 737-MAX binnen zehn Tagen zur Verfügung stellen. Im frühen Handel litt die Aktie noch unter der Ankündigung des Unternehmens, die 737-MAX vorerst nicht mehr auszuliefern. Die Broadcom-Aktie gewann 8,2 Prozent und markierte im Verlauf ein Allzeithoch. Der Chip-Hersteller verfehlte zwar seine Umsatzziele, bekräftigte aber den Ausblick.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,43 -2,9 2,46 122,7 5 Jahre 2,39 -4,4 2,43 46,6 7 Jahre 2,48 -4,3 2,53 23,6 10 Jahre 2,59 -4,0 2,63 14,4 30 Jahre 3,02 -3,1 3,05 -5,2

Die US-Anleihen legten leicht zu, angetrieben durch die schwachen Konjunkturdaten aus China sowie die gemischten US-Daten. Diese hätten die Konjunktursorgen wieder verstärkt, hieß es. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduzierte sich um 4 Basispunkte auf 2,59 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:12 Uhr % YTD EUR/USD 1,1339 +0,1% 1,1327 1,1315 -1,1% EUR/JPY 126,50 +0,2% 126,28 126,39 +0,6% EUR/GBP 0,8538 +0,2% 0,8521 0,8547 -5,1% GBP/USD 1,3280 -0,1% 1,3293 1,3239 +4,2% USD/JPY 111,57 +0,1% 111,49 111,70 +1,7% USD/KRW 1135,70 -0,0% 1135,70 1135,63 +1,9% USD/CNY 6,7138 -0,1% 6,7138 6,7145 -2,4% USD/CNH 6,7139 +0,0% 6,7136 6,7177 -2,3% USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8494 7,8498 +0,2% AUD/USD 0,7114 +0,5% 0,7081 0,7083 +1,0% NZD/USD 0,6868 +0,3% 0,6845 0,6851 +2,3% Bitcoin BTC/USD 3.955,75 -0,3% 3.966,75 3.855,00 +6,4%

Das Pfund reagierte insgesamt kaum auf das Votum des britischen Unterhauses für eine Verschiebung des Brexit. Mit der zunehmenden Wahrscheinlichkeit eines "weichen Brexit" sehen die Analysten von Morgan Stanley (MS) das Pfund auf einem holprigen Weg nach oben. Die Tagesvolatilität "dürfte für einige Zeit erhöht bleiben", was wiederum Unternehmen und andere dazu veranlassen dürfte, höhere Pfund-Positionen weiter abzusichern. Doch halten die Experten das Pfund für die am zweitstärksten unterbewertete G10-Währung. Im späten US-Handel notierte das Pfund bei 1,3290 Dollar, leicht über dem Niveau nach dem Abstimmungsergebnis am Vortag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,39 58,52 -0,2% -0,13 +26,7% Brent/ICE 67,19 67,16 +0,0% 0,03 +22,9%

Die Ölpreise gaben leicht nach. Nach einem Wochenplus von 4,4 Prozent kam es zu Gewinnmitnahmen, so ein Händler. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 58,52 Dollar. Brent gab um 0,1 Prozent auf 67,16 Dollar nach. Belastend waren auch die Februar-Daten der Internationalen Energieagentur (IEA). Demnach ist die weltweite Ölförderung im vergangenen Monat zwar zurückgegangen, lag aber höher als im Februar 2018. Überdies berichtete die IEA von einer geringeren Nachfrage nach Öl im vierten Quartal des vergangenen Jahres.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.299,58 1.302,31 -0,2% -2,73 +1,3% Silber (Spot) 15,30 15,30 -0,0% -0,00 -1,3% Platin (Spot) 828,07 830,50 -0,3% -2,43 +4,0% Kupfer-Future 2,93 2,90 +0,7% +0,02 +11,0%

Der Goldpreis kletterte am Freitag wieder über die Marke von 1.300 Dollar. Zum US-Settlement stieg die Feinunze um 0,6 Prozent auf 1.303 Dollar. Das Edelmetall profitierte dabei auch von der wieder gestiegenen Zuversicht in Bezug auf die Handelsgespräche. "Gold wird zwar vor allem als 'sicherer Hafen' gesehen, doch ist das Edelmetall auch stark abhängig von den Entwicklungen in den Schwellenländern und vor allem in China, die mehr als die Hälfte der Nachfrage ausmachen", sagte Carsten Menke, Rohstoff-Analyst bei Julius Bär.

Am Montagmorgen kommt der Preis des Edelmetalls zwar wieder etwas zurück, Beobachter erwarten aber, dass die wachsende Konjunkturskepsis den Goldpreis unterstützt.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat sein Veto gegen einen Kongressbeschluss eingelegt, durch den der von ihm erklärte Notstand zur Finanzierung der Grenzmauer beendet werden sollte. Der Notstand bleibt damit in Kraft. Es ist das erste Mal in Trumps mehr als zweijähriger Amtszeit, dass er von seinem Recht Gebrauch macht, einen Beschluss des Kongresses per Veto zu brechen.

US-SANKTIONEN / RUSSLAND

Der russische Oligarch Oleg Deripaska hat das US-Finanzministerium wegen der gegen ihn verhängten Sanktionen verklagt. Die Klage richtet sich namentlich gegen US-Finanzminister Steven Mnuchin sowie die Chefin der Ministeriumsabteilung für Strafmaßnahmen, Andrea Gacki. Deripaska legt dar, dass sein Vermögen um 7,5 Milliarden Dollar geschrumpft sei, nachdem die USA am 6. April 2018 Sanktionen gegen ihn und sechs weitere russische Unternehmer verhängten.

INNENPOLITIK VENEZUELA

Nach dem jüngsten massiven Stromausfall im Krisenland Venezuela hat Staatschef Nicolás Maduro eine Militärbrigade zum Schutz wichtiger Infrastruktur geschaffen. Das Kommando zur Verteidigung der strategischen Grundversorgungsdienste des Staates werde die Strom- und Wasserversorgung schützen und ihre Instandhaltung überwachen, sagte Maduro in einer in Radio und Fernsehen übertragenen Rede. Zugleich machte er erneut die USA für den jüngsten tagelangen Stromausfall verantwortlich.

PG&E

Der insolvente kalifornische Versorger PG&E steht nach Angaben von Insidern kurz vor einem Austausch seiner Chefetage. Mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, wahrscheinlich werde Anfang der Woche Bill Johnson, der in den Ruhestand gehende Chef der Tennessee Valley Authority (TVA), zum neuen CEO ernannt. Unterstützt von einigen der größten Investoren des Unternehmens stehe ebenfalls ein Umbau des gesamten Boards bevor.

