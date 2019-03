Basel - HIAG erzielte im Geschäftsjahr 2018 mit CHF 60,9 Mio. (Vorjahr: CHF 57,5 Mio.) einen neuen Ergebnisrekord. Der annualisierte Liegenschaftsertrag wurde deutlich gesteigert. Die durchschnittliche Restmietdauer nahm erneut zu und die Entwicklungspipeline wurde mit strategischen Zukäufen ausgebaut. HIAG Data hat das Angebot fokussiert und Ende 2018 mit der Absichtserklärung, gemeinsamen mit der Schweizer Finanzplatzinfrastrukturanbieterin SIX einen Secure Swiss Cloud Service zu lancieren, einen wichtigen Meilenstein gesetzt.

Vor dem Hintergrund dieser positiven Entwicklung und des guten Ergebnisses mit einer Nachsteuerrendite von 8,0% schlägt der Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG vom 11. April 2019 eine gegenüber dem Vorjahr um 2,6% höhere Dividende von CHF 3.90 je Aktie (Vorjahr: CHF 3.80) vor.

Jahresgewinn erneut gesteigert

HIAG hat den vereinnahmten Liegenschaftsertrag gegenüber dem Vorjahr um 4,3% auf CHF 58,2 Mio. (Vorjahr: CHF 55,8 Mio.) gesteigert. Im Like-for-Like-Vergleich (vor Zukäufen) betrug die Zunahme gegenüber der Vorjahresperiode 0,7%. Der annualisierte Liegenschaftsertrag stieg um 8,6% auf CHF 60,9 Mio. (Vorjahr: CHF 56,1 Mio.). Die Neubewertungen leisteten mit insgesamt CHF 76,4 Mio. (Vorjahr: CHF 33,3 Mio.) einen substanziellen Beitrag zum guten Ergebnis 2018 der HIAG. Der deutlich höhere Beitrag der Neubewertungen begründet sich hauptsächlich mit neuen, langfristigen Vertragsabschlüssen, strategischen Akquisitionen und Entwicklungserfolgen. Auch der Verkauf der letzten Papiermaschinen der Papieri in Biberist trug mit CHF 4,1 Mio. positiv zum Ergebnis bei. Die Fokussierung des Geschäftsmodells von HIAG Data im Geschäftsjahr 2018 führte zu einer Verlängerung der Investitionsphase und zu Wertberichtigungen auf Investitionen bei HIAG Data in der Höhe von CHF 16,5 Mio. Trotz eines negativen Ergebnisbeitrags der HIAG Data von CHF 39,1 Mio. (Vorjahr: CHF 4,3 Mio.) erzielte HIAG im Geschäftsjahr 2018 mit einer Zunahme um 5,9% auf CHF 60,9 Mio. (Vorjahr: CHF 57,5 Mio.) erneut ein Rekordergebnis. Der Gewinn je Aktie nahm um 6,3% auf CHF 7.60 (Vorjahr: CHF 7.15) zu. Der Gewinn auf EPRA-Basis (European Public Real Estate Association) betrug CHF 34,2 Mio. (Vorjahr: CHF 37,4 Mio.).

Weiterhin solide Finanzierungsstruktur

Im Geschäftsjahr 2018 verstärkte HIAG die Finanzierungsstruktur mit der erfolgreichen Platzierung einer vierten festverzinslichen Anleihe im Volumen von CHF 125 Mio. mit einem Coupon von 1,0% und einer Laufzeit von 4 Jahren. Weiterhin liegt der durchschnittliche Zinssatz für die Finanzverbindlichkeiten bei tiefen 0,9% (31.12.2017: 1,0%). Die Loan-to-Value ratio (LTV) betrug zum Stichtag, 31. Dezember 2018, 43,4% (31.12.2017: 37,0%). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Fremdkapitals ging auf 2,8 Jahre (31.12.2017: 3,6 Jahre) zurück. Mit einem Eigenkapital (NAV) von CHF 784,9 Mio. (31.12.2017: 760,5 Mio.) verfügt HIAG unverändert über eine solide Eigenkapitalquote von 49,1% (31.12.2017: 54,4%) und 54,2% (31.12.2017: 59,7%) auf EPRA-Basis.

Durchschnittliche Restmietdauer signifikant erhöht

Die mittlere gewichtete Restmietdauer stieg 2018 erneut deutlich von 7,9 auf 9,7 Jahre. Dazu beigetragen haben unter anderem der langjährige Baurechtsvertrag mit Stadler Rail in St. Margrethen, die Sale-and-Lease-Back-Transaktionen mit langfristigen triple-net Mietverträgen in Brunegg, Goldach und Pratteln sowie die Wiedervermietung des ehemaligen Rekrutierungszentrums in Windisch an die Stiftung FARO mit einer Laufzeit von 25 Jahren. In Cham wurde der Leerstand im Bestandesgebäude markant reduziert auf 10,2% (zum Börsengang: 66,8%). Weiter ging in der zweiten Jahreshälfte der Leerstand im Vergleich zum ersten Semester zurück, insbesondere auch aufgrund von Vermietungserfolgen bei älteren Leerständen: Die Leerstandsquote inkl. Entwicklungsliegenschaften betrug 2018 wie im Vorjahr 14,3%.

