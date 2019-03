Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Die beiden größten börsennotierten Banken Deutschlands wollen die Chancen für eine Fusion ausloten. Nachdem monatelang darüber spekuliert worden ist und der Druck aus Berlin offenbar zugenommen hat, bestätigten beide Geldhäuser entsprechende Gespräche. Allerdings ist völlig offen, ob ein Zusammenschluss überhaupt gelingt. In der Mitteilung der Commerzbank ist von "ergebnisoffenen Gesprächen" die Rede, die jetzt geführt würden. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing betonte in einem Brief an seine Mitarbeiter, sie könnten sicher sein, dass nur "ausschließlich wirtschaftlich sinnvolle" Optionen verfolgt würden. Es stehe "keineswegs fest", dass es zu einer Transaktion kommen wird.

Die Monopolkommission sieht bei einer Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank weniger Wettbewerbs- als Stabilitätsprobleme. "Einiges deutet darauf hin, dass die Kartellbehörden den Zusammenschluss, gegebenenfalls unter Auflagen, freigeben würden", sagte Achim Wambach, Chef des Wirtschaftsinstituts ZEW und der Monopolkommission der Rheinischen Post.

TAGESTHEMA II

Leoni kann wegen operativer Probleme und trüber Aussichten seine erst kürzlich gegebene Prognose nicht halten. Anlaufschwierigkeiten im Werk in Merida werden das Ergebnis 2019 mit rund 50 Millionen Euro belasten, erklärte das Unternehmen zur Begründung. Erwartete Ergebnisverbesserungen in anderen Werken seien bisher nicht eingetreten. Außerdem werde der Markt immer schwieriger, vor allem in China. Der Autozulieferer und Kabelspezialist kündigte überdies massive Einsparungen und einen Konzernumbau an, um auf die veränderten Rahmenbedingungen der Autobranche zu reagieren. Das Unternehmen soll in eine schlanke Finanzholding mit zwei unternehmerisch eigenständigen Bereichen umgebaut werden. Von Teilen des Geschäfts will sich Leoni offenbar auch trennen.

Finanzvorstand Karl Gadesmann hat sein Vorstandsmandat mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der Schritt sei im Einvernehmen mit Leoni erfolgt, hieß es.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Sixt SE, Jahresergebnis (10:00 PK in München)

07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis und Bekanntgabe Dividendenvorschlag (11:00 BI-PK)

11:00 DE/Volkswagen Financial Services AG, Jahres-PG

- Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam:

MDAX + NEUAUFNAHME - Dialog Semiconductor - Knorr-Bremse + HERAUSNAHME - Salzgitter - Schaeffler SDAX + NEUAUFNAHME - Adva Optical - Amadeus Fire - Baywa - Salzgitter - Schaeffler - Varta + HERAUSNAHME - Dialog Semiconductor - DMG Mori - Knorr-Bremse - Medigene - Tele Columbus - VTG Stoxx-Europe-600 + NEUAUFNAHME - 3I Group (Großbritannien) - Greene King (Großbritannien) - Takeaway.com (Niederlande) + HERAUSNAHME - Babcock International (Großbritannien) - Metro Bank (Großbritannien) - Software AG (Deutschland)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SK/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2028 Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2031 (Volumen offen) 12:00 BE/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 2,5 bis 3,0 Mrd EUR, davon: 0,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 0,90-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juni 2029 1,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2033

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.832,70 0,10 Nikkei-225 21.584,50 0,62 Schanghai-Composite 3.084,29 2,07 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.685,69 0,85 DAX-Future 11.705,50 0,87 XDAX 11.690,56 0,86 MDAX 25.150,78 0,50 TecDAX 2.666,96 0,55 EuroStoxx50 3.386,08 1,32 Stoxx50 3.113,68 0,69 Dow-Jones 25.848,87 0,54 S&P-500-Index 2.822,48 0,50 Nasdaq-Comp. 7.688,53 0,76 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,27% +4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Gute Chancen auf weiter steigende Kurse sehen Marktteilnehmer für die Sitzung am Montag. Vorbörslich zeigt sich der DAX-Future zwar noch wenig verändert. Zunächst könnte die Abwicklung des Verfalls das Geschäft noch prägen. "Mit den starken Vorlagen im Rücken sind die Chancen aber gut, dass der DAX die Aufholjagd im Verlauf der Sitzung wiederaufnimmt", sagt ein Händler. Die gute Stimmung aus dem New Yorker Handel vom Freitag setzt sich in Asien fort, unter anderem mit kräftig steigenden Kursen an den chinesischen Börsen. "Mit dem neuen Kaufsignal im Tages- und Wochenchart sind weiter steigende Kurse drin", sagt ein Marktanalyst.

Rückblick: Fester - Neben dem Großen Verfall standen weiterhin der Brexit und die Hoffnung auf ein Ende des US-chinesischen Handelsstreits im Blick. "Die Börsianer hoffen jetzt auf eine Annahme von Theresa Mays Brexit-Deal im dritten Votum", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Dieser sei von den noch auf dem Tisch liegenden Optionen die beste für Wirtschaft und Börse. Stärkster Sektor waren Technologiewerte mit Kursgewinnen von durchschnittlich 2,6 Prozent. Sie folgten ihren US-Wettbewerbern nach oben, die wiederum von einer positiven Brancheneinschätzung des Broadcom-CEO profitierten. Im DAX stiegen Infineon um 4 Prozent und SAP um 2,4 Prozent. In Paris gewannen STMicro 5 Prozent. Bei H&M, die um 4,9 Prozent fielen, lagen die Geschäftszahlen zwar nur etwas unter der Erwartung, jedoch bewerte der Markt die Zahlen von H&M oft nur relativ zu denen von Inditex, so ein Händler. Zudem hätten H&M an den Vortagen stärker zugelegt. Daher sei zurück in Inditex (+3,6 Prozent) umgeschichtet worden. Juventis Turin sprangen nach der Viertelfinalauslosung der Champions League um 1,8 Prozent nach oben. Dem Klub wurde Ajax Amsterdam zugelost, Anlegern hielten die Mannschaft offenbar als leichten Gegner.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Wirecard verloren 8,8 Prozent auf 105,00 Euro. Citi hatte die Aktie zum Verkauf gestellt und das Kursziel auf 100 Euro gesenkt. Hinzu kamen Presseberichte, wonach Behörden in Singapur nun auch das Wirecard-Geschäft in Indien überprüfen sollen. BMW schlossen nach Veröffentlichung durchwachsener Geschäftszahlen mit leichten Aufschlägen von 0,4 Prozent. Das Kursminus von Merck von 2 Prozent führten Händler nicht nur auf eine Abstufung durch die UBS zurück. "Hier belastet die Unsicherheit, ob es um Versum zu einem Bietergefecht kommt, und auch der Verfalltag", meinte ein Marktteilnehmer. Deutlich besser als befürchtet fielen die Geschäftszahlen von Shop Apotheke aus. Für die Aktie ging es rund 6 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Insgesamt recht ruhig ging es im nachbörslichen Handel am Freitag zu. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben, so ein Händler. Die Wirecard-Aktie erholte sich etwas von dem knapp 9-prozentigen Minus aus dem regulären Handel. Die Titel wurden 2,1 Prozent höher getaxt.

USA / WALL STREET

Fester - Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite stiegen im Verlauf auf neue Jahreshochs. Für Zuversicht sorgten die Entwicklungen in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Besonders kräftig legte der Chipsektor zu, der 3,0 Prozent gewann. Grund waren Aussagen des Broadcom-CEO, der sich zuversichtlich gezeigt hatte, dass der Abwärtstrend im Sektor seinen Tiefpunkt gesehen haben dürfte. Die Broadcom-Aktie gewann 8,2 Prozent und markierte im Verlauf ein Allzeithoch. Der Chiphersteller verfehlte zwar seine Umsatzziele, bekräftigte aber den Ausblick. Dagegen rückten die Konjunktursorgen, untermauert durch neue schwache Daten aus China und ein trübes Konjunkturbild der japanischen Notenbank, in den Hintergrund. Die Boeing-Aktie erholte sich um 1,5 Prozent. Grund war ein Kreisebericht, wonach das Unternehmen das Software-Update für Flugzeuge des Typs 737-MAX binnen zehn Tagen zur Verfügung stellen werde. Im frühen Handel litt die Aktie noch unter der Ankündigung, die 737-MAX vorerst nicht mehr auszuliefern.

Die US-Anleihen legten leicht zu, angetrieben durch die schwachen Konjunkturdaten aus China sowie die durchwachenen US-Daten. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduzierte sich um 4 Basispunkte auf 2,59 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.10 Uhr EUR/USD 1,1336 +0,1% 1,1327 1,1326 EUR/JPY 126,48 +0,2% 126,28 126,36 EUR/CHF 1,1357 +0,1% 1,1348 1,1357 EUR/GBR 0,8535 +0,2% 0,8521 0,8528 USD/JPY 111,57 +0,1% 111,49 111,58 GBP/USD 1,3283 -0,1% 1,3293 1,3282 Bitcoin BTC/USD 3.954,75 -0,30 3.966,75 3.903,75

