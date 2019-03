flatex Morning-news Öl (WTI): Der Rohölmarkt könnte in den nächsten Tagen und Wochen ...

Der Rohölmarkt könnte in den nächsten Tagen und Wochen möglicherweise von der Nachfrageseite leichte negative Impulse erhalten. Die aktuelle Prognose der OPEC in Bezug auf die Nachfrage in 2019 zeigt gen Süden. Ging man zuvor noch von einem globalen Rohölkonsum von rund 100 Millionen Fass pro Tag aus, so spricht man im Update der Studie nun "nur" noch von 99,6 Millionen Fass pro Tag. 40.000 Fass pro Tag global betrachtet wirken winzig, doch fraglich ist nun, ob sich daraus eine erste Trendumkehr erkennen lässt.

Zur Charttechnik: Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI im Mai-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX notierte am 22. Februar 2019 mit 58,20 US-Dollar auf einem letzten Zwischenhoch. Danach fiel WTI bis auf das Verlaufstief vom 08. März 2019 auf 54,87 US-Dollar zurück. Ausgehend von diesem Kursverlauf, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände wären bei den Projektionen von 59,47/60,25/ 60,74/61,53/62,31/62,79 und 63,58 US-Dollar abzuleiten. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 57,41/56,93/56,53/56,14/55,66 und 54,87 US-Dollar in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF92T80 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil May19

Short: DE000MF7JS50 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil May19

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/