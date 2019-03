Am Freitag gab es neue Zahlen von BMW - und ganz interessant war u.a. auch die Kursreaktion der BMW-Aktien darauf. Ich weise darauf hin, dass ich bei BMW investiert bin. So sackte der Kurs kurz durch - um sich aber schnell wieder zu fangen und im grünen Bereich weiter zu machen. Die neuen Zahlen lassen sich durchaus unterschiedlich interpretieren. Eine Möglichkeit ist es, auf den Gewinnrückgang von 16,9% in Bezug auf den Jahresüberschuss zu verweisen. Denn dieser sank 2018 auf rund 7,2 Mrd. Euro ... (Peter Niedermeyer)

