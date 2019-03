Am Freitag scheiterte der DAX nur ganz knapp am alten 2018er-Märztief bei 11.727 Zählern. Immerhin gelang auf Anhieb sowohl die Rückeroberung der Volumenspitze bei 11.600 als auch der Sprung über die Volumenkante bei 11.650 und das alte Top bei 11.677 per Tagesschluss, damit senden die Bullen ein starkes Signal aus:

Den vollständigen Artikel lesen ...